الامارات | كريم رقيق: الجزيرة لا يعاني أمام «الكبار».. والتعثر في «الديربي» ليس مقياساً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد اللاعب الهولندي كريم رقيق، أن الجزيرة مستعد للظهور بأفضل مستوى ممكن عندما يلتقي مع ضيفه شباب الأهلي في قمة الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين، السبت المقبل، مبيناً أن تعثر الفريق بالخسارة في الديربي أمام الوحدة في الجولة الثانية ليست مقياساً لمردوده المنتظر، ولا تعني أن «الفريق يعاني أمام الفرق الكبيرة والمنافسة على لقب الدوري».

وقال رقيق لـ«الإمارات اليوم»: «إن سبب عدم مشاركته أساسياً في مباراة البطائح، أول من أمس، في الجولة الرابعة، يعود إلى عدم اكتمال شفائه بشكل كامل من الوعكة الصحية التي تعرض لها في الأيام الماضية». وشارك اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً بدلاً من زايد سلطان في الدقيقة 90 من مباراة البطائح التي انتهت بفوز الجزيرة 3-1، ليتقدم إلى المركز الرابع في الترتيب بتسع نقاط.

وأوضح: «عانيت من وعكة حالت دون مشاركتي أساسياً في اللقاء، إذ فضل الجهاز الفني إراحتي، ولكن بشكل عام تعافيت بنسبة كبيرة وسأكون جاهزاً للمشاركة أساسياً في مباراة شباب الأهلي.

وأشاد اللاعب الدولي الذي خاض أربع مباريات مع منتخب هولندا بالفوز الذي حققه الجزيرة على البطائح، وقال: «لعبنا مباراة جيدة لم تكن سهلة، رغم أننا تقدمنا بالهدف الأول في توقيت جيد، ولكن دخل مرمانا هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول، ما أسهم في أن تصبح المباراة أكثر صعوبة».

وأضاف: «كان يجب أن نحرز مزيداً من الأهداف في الشوط الأول، ولكن الأمر الجيد أننا أحرزنا الهدف الثاني في توقيت مبكر، بينما استمر القلق على النتيجة حتى الدقائق الأخيرة قبل أن نحسم اللقاء لمصلحتنا بإضافة الثالث في الوقت بدل الضائع».

وحول خوض الجزيرة أربع مباريات في الدوري، وخسر في الاختبار الأصعب على أرضه أمام الوحدة في الديربي بهدف دون رد وتأثير ذلك على مردود الفريق في مواجهة شباب الأهلي، قال: «التعثر في مباراة واحدة ليست مقياساً، ولا يمكن اعتبارها حالة عامة بأن الفريق لا يؤدي بشكل جيد في المباريات التي يخوضها أمام الأندية المنافسة على اللقب، لأن لكل مباراة ظروفها، وجاهزون لتقديم كل ما لدينا في مباراة شباب الأهلي، ونسعى إلى تحقيق الفوز، خصوصاً أن المباراة تقام على ملعبنا وأمام جمهورنا».

وعن أبرز الأندية التي لفتت انتباهه ويرى أنها قادرة على المنافسة على لقب الدوري عقب مرور أربع جولات وتصدر العين وشباب الأهلي الترتيب بالعلامة الكاملة 12 نقطة، وقدرة الجزيرة على المنافسة، أوضح: «أول أربع جولات شهدت ظهور عدد من الأندية بشكل جيد، لكن من المبكر الحديث عن اقتصار المنافسة على لقب الدوري بين فريقين فقط، ستكون منافسة مفتوحة، والجزيرة سيكون بين هذه الأندية».

وأبدى رقيق سعادته بتجربته الجديدة في الإمارات قادماً من إشبيلية الإسباني خلال الانتقالات الصيفية الماضية، وقال: «حصلت على استقبال رائع من إدارة النادي والجهاز الفني واللاعبين والجمهور، وأنا سعيد باختياري الجزيرة، إذ إنها تجربة جديدة لي وأتمنى أن يحالفني التوفيق في الظهور بشكل جيد، وأن أقدم مستويات تساعد الفريق على حصد الألقاب».

واختتم رقيق تصريحاته بالحديث عن رأيه في الاختلافات التي وجدها في دوري أدنوك للمحترفين مقارنة بتجاربه السابقة في الدوريات الأوروبية، قائلاً: «أعتقد أن الأمر الأبرز بالنسبة لي هو درجات الحرارة المرتفعة للغاية، إذ إنني لم أتعود على هذا الأمر، والأجواء بشكل عام مختلفة عن أوروبا، لكني تأقلمت، والأجواء بدأت في التحسّن بشكل تدريجي، وبالنسبة إلى البطولة أراها قوية وتضم مجموعة جيدة جداً من الأندية، خصوصاً بوجود عدد كبير من اللاعبين الذين يمتلكون جودة عالية تسهم في أن نشاهد مباريات قوية، وهو ما يسعدني ويشجعني على تقديم كل ما لدي مع الجزيرة».

• الجزيرة سيكون بين الأندية المتنافسة على لقب الدوري، ولن يقتصر الأمر على فريقين فقط.