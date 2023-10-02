الامارات | 6 لاعبين من «القوس والسهم» يخوضون الأدوار الإقصائية في «الآسياد»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح المنتخب الوطني للقوس والسهم في التأهل إلى الأدوار الإقصائية عقب تحقيق أرقام التأهل في مرحلة التصفيات التمهيدية، ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية الـ19 التي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى 8 أكتوبر المقبل بمشاركة 12 ألف رياضي من 45 دولة آسيوية، وتشارك فيها الإمارات بـ20 رياضة فردية وجماعية، إذ حصد عبدالله الكتبي 629 نقطة في مسابقة القوس المحدب التي شارك فيها 84 لاعباً محققاً المركز الـ37 ليتأهل رفقة 50 لاعباً إلى الدور المقبل.

كما تأهلت كذلك كلّ من آمنة العوضي وجومانة النجار إلى الدور الإقصائي بمسابقة القوس المركب، حيث حققت الأولى المركز الـ35 برصيد 669 نقطة، فيما حصدت الأخيرة 625 نقطة في المركز الـ50.

كما تأهل محمد صالح مبارك إلى دور الـ32 عقب تحقيق 667 نقطة، كما تأهلت إلى دور الـ32 كل من عائشة آل علي برصيد 618 نقطة، وحصة العوضي برصيد 538 نقطة.

ويواصل المنتخب الوطني للشطرنج اليوم مشاركته بدورة الألعاب الآسيوية حين يخوض منافسات الجولة الرابعة للفرق، عقب تحقيق الفوز الأول في الجولة الثالثة بنتيجة ( 2.5 – 1.5 ) على منتخب كوريا الجنوبية، بمشاركة عنود بشكردي، ووافية المعمري، وموزة المنصوري، وعائشة المعيني، وروضة السركال، حيث خسر المنتخب من كازاخستان وهونغ وكونغ في الجولتين الأولى والثانية، ويتبقى للمنتخب أربع جولات بواقع جولة واحدة يومياً حتى السبت المقبل.

واحتلت الإمارات المركز الرابع عربياً في جدول الترتيب العام لدورة الألعاب الآسيوية مع نهاية اليوم التاسع برصيد 6 ميداليات ملونة في المركز الـ20 بالجدول العام، وعززت مملكة البحرين موقعها في المرتبة الأولى عربياً عقب حصد 4 ذهبيات وفضية و3 برونزيات بإجمالي 8 ميداليات جاء جميعها في ألعاب القوى، فيما حلّت قطر في المركز الـ16 بإجمالي 7 ميداليات، كما واصلت الصين الدولة المستضيفة هيمنتها على جدول الميداليات بإجمالي 241 ميدالية بواقع 130 ذهبية و72 فضية و39 برونزية.

متفرقات من «هانغتشو»

- اختتم منتخب الرماية مشاركته من خلال مسابقة التراب للرجال التي شارك فيها الثنائي يحيى المهيري محققاً المركز الـ27 برصيد 112 نقطة من أصل 125، ووليد العرياني في المركز الـ36 برصيد 108 نقاط، إذ بلغ إجمالي عدد الرماة المشاركين 41 رامياً.

- اختتمت الرامية عائشة الياسي، التي سجلت الظهور الأول للإمارات برماية التراب للسيدات في دورات الألعاب الآسيوية مشاركتها في المركز الـ25 برصيد 92 نقطة.

- أنهت لاعبة المنتخب الوطني لألعاب القوى فاطمة الحوسني، مسابقة قذف القرص في المركز الثامن محققة أفضل محاولة لها بمسافة 40 متراً من أصل 6 محاولات.

- يستكمل المنتخب الوطني للقوس والسهم اليوم مشاركته عن طريق عبدالله الكتبي في مسابقة القوس المحدب، فيما تشارك كل من آمنة العوضي وجومانة النجار في مسابقة القوس المركب.

- يصل منتخب الكاراتيه اليوم إلى هانغتشو للمشاركة في منافسات دورة الألعاب الآسيوية، ويضم المنتخب كلاً من اللاعبات سارة العامري، وفاطمة خصيف، وحوراء العجمي، إلى جانب اللاعب سليمان الملا، إذ يشارك جميعهم في منافسات «الكوميتيه».