الامارات | الروماني إيسيلا يخلف كايو في تدريب عجمان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عين نادي عجمان الذي يقبع في المركز قبل الأخير بجدول دوري أدنوك للمحترفين، المدرب الروماني دانيال إيسيلا، على رأس القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم خلفاً للبرازيلي كايو زاناردي، الذي تمت إقالته على خلفية سوء النتائج، وآخرها الخسارة من اتحاد كلباء، 5-3 في الجولة الرابعة من دوري المحترفين.

وكان إيسيلا حقق نجاحاً كبيراً مع بني ياس خلال الفترة من 2020 إلى 2023، إذ قاد الفريق للمنافسة على الدوري، وحل وصيفاً بفارق ثلاث نقاط فقط عن الجزيرة بطل الدوري في موسم 2021.

وحضر المدرب الجديد إلى مقر نادي عجمان ظهر أمس، إذ عقد اجتماعاً مع مجلس إدارة النادي استمر لما يزيد على ثلاث ساعات، للاتفاق على تفاصيل التعاقد، وسياسة العمل الخاص بالفريق في الفترة المقبلة، وعقب الاتفاق على البنود كافة، تم توقيع العقد، لنهاية الموسم، مع خيار التجديد لموسم آخر، بحضور رئيس مجلس الإدارة خليفة الجرمن.

وقال رئيس مجلس إدارة نادي عجمان، خليفة الجرمن، إن التعاقد مع إيسيلا يُعد مكسباً كبيراً للنادي نظراً إلى خبراته الكبيرة في الدوري الإماراتي ونتائجه الإيجابية التي يشهد لها الجميع مع نادي بني ياس.

وأضاف الجرمن لـ«الإمارات اليوم»: «الجميع يشهد لنادي عجمان بأنه من أكثر الأندية تمسكاً بالاستقرار الفني، ولكن في النهاية النتائج والأداء هما من يتحكمان في مصير استقرار وإقالة المدربين، والنادي حينما لجأ لخطوة الانفصال مع كايو زاناردي، كان لأسباب متعلقة بالنتائج وأيضاً لأمور نفسية ومعنوية فرضت القيام بتلك الخطوة».

ويملك المدرب الجديد سيرة ذاتية على مستوى عالٍ، إذ سبق أن قاد فريق استرا الروماني لتحقيق كأس رومانيا والسوبر الروماني، إضافة إلى وصافة الدوري الروماني، والتأهل لأول مرة في تاريخه للدوري الأوروبي، وعلى الصعيد الدولي عمل مساعداً لمدرب منتخب رومانيا الأول، ومدرباً لمنتخب رومانيا تحت 21، كما عمل مدرباً لنادي الحزم السعودي.

المران الأول

قاد المدرب إيسيلا المران الأول له مع عجمان في السادسة من مساء أمس، بحضور إداري كبير وترحيب من جانب اللاعبين والجهاز الإداري المعاون له.

وأكد إيسيلا، خلال لقائه مع اللاعبين ضرورة نسيان النتائج في المرحلة الماضية والتركيز على الفترة المقبلة، التي تقتضي ضرورة العمل بجد للوصول إلى النتائج التي تطمح إليها الجماهير والنادي، مؤكداً ثقته الكاملة بقدرات اللاعبين كافة لتحقيق أهداف المرحلة المقبلة.