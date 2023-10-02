"فرنانديز" نجم ريال مدريد مهدد بالغياب عن الكلاسيكو اواخر الشهر الجاري

المنامة - ياسر ابراهيم - يواجه أحد نجوم ريال مدريد، خطر الغياب عن لقاء الكلاسيكو أمام برشبلونة، يوم 28 من الشهر الجاري، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي بالدوري الإسباني.

وتلقى ناتشو فرنانديز مدافع ريال مدريد، بطاقة حمراء مباشرة أمام جيرونا بسبب التحام قوي مع بورتو (لاعب جيرونا)، في اللقاء الذي انتهى بفوز الميرنجي بثلاثية نظيفة بالليجا.

ويحتل ريال مدريد صدارة الترتيب في الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة، متفوقا بنقطة واحدة على برشلونة صاحب الوصافة.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو": "أشار الحكم في تقريره إلى أن بورتو كان يحتاج إلى مساعدة طبية، ولم يتمكن من الاستمرار بسبب الإصابة".

وأوضحت الصحيفة الإسبانية: "تقرير الحكم قد يبعد ناتشو عن الملاعب لمدة 4 مباريات أمام أوساسونا وإشبيلية وبرشلونة ورايو فاليكانو".

ويستعد ريال مدريد لمواجهة نابولي، يوم الأربعاء المقبل، بالجولة الثانية لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.