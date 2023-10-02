عامر حسين ينهي الجدل بشأن إعادة مباراة الزمالك والمقاولون

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، ورئيس لجنة المسابقات، مصير إعادة مباراة الزمالك والمقاولون العرب، التي أقيمت في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري، بعد مطالب الفريق الأبيض.

قال عامر حسين خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس 2: "إعادة أي مباراة تحتاج لوائح وقوانين، ولابد من اعتراف حكم المباراة بالخطأ، وعدم تطبيقه للوائح".

أضاف رئيس لجنة المسابقات: "أمين عمر حكم المباراة، لم يذكر في تقريره وجود أي خطأ، أو اعتراف بعدم تطبيق اللوائح وبناء عليه تم اعتماد نتيجة المباراة بالتعادل".

وكان نادي الزمالك تعادل مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق في الجولة الماضية ببطولة الدوري المصري الممتاز، وشهد اللقاء جدلا تحكيميا واسعا.

وطالب نادي الزمالك في بيان رسمي إعادة المباراة، لعدم احتساب الحكم أمين عمر ركلة جزاء صحيحة للفريق حسب وجهة نظرهم.