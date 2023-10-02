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الاتحاد السكندرى يواجه اتحاد الجزائر فى البطولة العربية لكرة السلة

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القاهرة - سامية سيد - يلتقى اليوم فريق كرة سلة الاتحاد السكندرى، مع نظيره اتحاد الجزائر، فى أولى مباريات الفريق بالبطولة العربية التى تقام بقطر فى الفترة من 1 إلى 12 أكتوبر الجاري.

 

وتضم القائمة 14 لاعبًا، هم: هيثم كمال، أحمد عادل دولا، المحترف هاريس، مختار غيازة، يوسف شحاتة، مصطفى فودة، محمد طه، عبد الرحمن خالد، باسم الليثي، يوسف شوشة، أحمد أبو العلا، ياسر صالح، علي أحمد، شاتون شورتر.

 

ويشارك فى البطولة من مصر فريقا الأهلى والاتحاد السكندرى، وخاض الأهلى أولى مبارياته أمس الأحد، وفاز على نظيره دجلة العراقى بنتيجة 77/92.

 

الفرق المشاركة في البطولة هي كل من: قطر والأهلى من قطر، بيروت من لبنان، الكويت الكويتى والقادسية من الكويت، والاتحاد السكندرى والأهلى من مصر.

 

كما يشارك الميناء الرياضى من اليمن، والاتحاد الليبى، خدمات البريج فلسطين، والسيب من عمان، المحرق البحرينى، والجيش المركزى من سوريا، الاتحاد الرياضى الجزائرى، بالإضافة إلى الفتح السعودى، وسلا المغربى.

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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