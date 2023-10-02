شكرا لقرائتكم خبر عن أمير توفيق مدير تعاقدات الأهلى يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ38 اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل أمير توفيق، مدير التعاقدات والتسويق بالنادى الاهلى، اليوم الإثنين، بعيد ميلاده الـ38 كونه من مواليد الثاني من أكتوبر لعام 1985.

ولعب أمير توفيق لعدة أندية في مسيرته الكروية، أبرزها الأهلي ووادي دجلة، قبل أن يعتزل الكرة ويتجه للعمل الإداري وتخصص في مجال التسويق الرياضي، ويتولى أحد أهم المناصب داخل بيته بالقلعة الحمراء.

ويعد أمير توفيق من أنجح الشخصيات التي تولت منصب مدير التعاقدات بالأهلي ونجح في إبرام العديد من الصفقات المهمة للفريق الأحمر في الفترة الأخيرة، وباتت الجماهير الحمراء تلقبه بمهندس الصفقات الجديد وهو اللقب الذي كان يحتكره عدلي القيعي مستشار التعاقدات السابق في السنوات الماضية.

ومن أبرز الصفقات التي أبرمها أمير توفيق للأهلي كل من: أليو ديانج وبدر بانون وبيرسي تاو، الذي أقنعه بترك الدوري الإنجليزي واللعب في مصر، ومحمد مجدي أفشة ومحمود كهربا وأليو بادجي وموديست وإمام عاشور ورضا سليم.

كما نجح أمير توفيق في إقناع رمضان صبحي بقطع رحلة الاحتراف واللعب في مصر من بوابة الأهلي قبل أن يرحل الأخير إلى بيراميدز وتبقى جملته الشهيرة التي نقلها إلى لاعب بيراميدز الحالي، بعد إبلاغه بامتلاكه عرضا من النادي السماوي قائلا: "قدامك ساعة وترد عليا"، وهي الجملة التي أصبحت "تريند" فيما بعد وتناقلتها جماهير الأهلي بكثافة.