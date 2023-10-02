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ويسعى فريق سيدات الأهلى إلى تحقيق الفوز فى ظل الطموح للوصول إلى النهائيات وحصد اللقب.

ونجح فريق سيدات يد الأهلى فى تحقيق الفوز فى أول لقاءاته على جرين دى سيل الكونغولى بنتيجة 25 / 16 قبل مواجهة نظيره نزيكو الكاميروني أمس الأحد.

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق سيدات كرة اليد بالأهلى نظيره بريميرو الأنجولى فى السادسة مساء اليوم الإثنين فى ثالث مواجهاته بالبطولة الأفريقية للأندية المقامة فى الكونغو برازافيل.

شكرا لقرائتكم خبر عن فريق سيدات يد الأهلى يواجه بريميرو الأنجولى فى بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية