شكرا لقرائتكم خبر عن حفل افتتاح البطولة الأفريقية للرماية بالعاصمة الإدارية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام فى السادسة مساء اليوم الإثنين، حفل افتتاح بطولة أفريقيا السادسة عشرة للرماية "بندقية ومسدس"، على مستوى الرجال والسيدات والناشئين والناشئات، والتي تستضيفها مصر، ومن المقرر مشاركة نحو 250 راميا ورامية من 15 دولة أفريقية، وهي: الجزائر، أنجولا، غانا، كينيا، ليبيا، موريتانيا، المغرب، ناميبيا، نيجيريا، رواندا، السنغال، جنوب أفريقيا، السودان، تونس، ومصر البلد المضيف.

وتقام البطولة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي على ميادين الرماية العالمية في مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة من 1 وحتى 10 أكتوبر المقبل، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

وتابع اللواء حازم حسني، رئيس الاتحادين الأفريقي والمصري للرماية، آخر الاستعدادات والتجهيزات داخل ميادين الرماية بالمدينة الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأكد أن الفائز بالمركز الأول في البطولة الأفريقية السادسة عشرة للرماية (بندقية، ومسدس) سيتأهل مباشرة لأولمبياد باريس المقبلة 2024.

جدير بالذكر أن مصر تستضيف البطولة على ميادين الرماية العالمية في مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي أصبحت حاضنة لكبرى البطولات القارية والعالمية نظرا لما تتمتع به من إمكانيات فنية كبيرة، حيث تضاهي أفضل ميادين الرماية على مستوى العالم.