شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يترقب قرعة دور المجموعات بالكونفدرالية بعد مباراته أمام أرتا سولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، قرعة دور مجموعات الكونفدرالية الأفريقية، التى ستقام يوم الجمعة المقبل فى جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، لاسيما وإن الزمالك يقع فى التصنيف الأول بالمجموعات، وينتظر تحديد منافسيه، وذلك بعد تحقيق ريمونتادا مميزة أمام أرتا سولار الجيبوتى، والفوز بنتيجة 4 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء السبت، على استاد القاهرة، فى إياب دور الـ 32 بالكونفدرالية، ليحصد بطاقة التأهل بعد الخسارة فى الذهاب بأثيوبيا بنتيجة 2 / 0.

وأشاد مدحت عبد الهادى، المدرب العام للفريق، بجماهير الفريق الأبيض، مؤكدا أنها ستظل دائما رقم واحد لدعمها المستمر للفريق، خاصة أنهم كانوا سببا في الفوز على أرتا سولار، مؤكدًا أن وجود جماهير الزمالك في استاد القاهرة الدولى تسبب في زيادة الضغط على اللاعبين، وشدد على أن الأداء تحسن في الشوط الثاني للقاء.

وكشف المدرب العام لفريق الزمالك أن فريقه السبب في صعوبة التأهل لدور المجموعات، بعد الخسارة في لقاء الذهاب بثنائية نظيفة واستقبال هدف مبكر في لقاء في الإياب، مشيراً إلى أن التغييرات التي أجراها الجهاز الفني في الشوط الثاني كانت لها دور كبير في تحقيق الفوز، وخاصة أوباما، الذي كان من المقرر أن يبدأ أساسيا لولا شكواه من إصابة بشد خفيف في العضلة الأمامية قبل اللقاء.