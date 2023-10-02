شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستعيد جهود متولى ونيدفيد قبل مواجهة سيمبا فى دورى السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق الأهلي جهود الثنائي محمود متولي وكريم نيدفيد قبل مباراته أمام سيمبا التنزاني يوم 20 أكتوبر الجاري، في افتتاح مشواره بدوري السوبر الأفريقى، وهي البطولة المستحدثة مؤخرا من قِبَل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بعد انتهائهما من أداء برنامجهما التأهيلي بعد الإصابة التي لحقت بهما قبل بداية الموسم الحالي.

وتعرّض محمود متولي وكريم نيدفيد للإصابة بشد في العضلة الأمامية خلال فترة الإعداد للموسم الحالي، ومنذ ذلك الفترة يؤديان برنامجا تأهيليا تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق الأحمر، على أن يكونا متاحين للمشاركة في التدريبات الجماعية، بعد مباراة إنبي في كأس مصر أو الإسماعيلي في بطولة الدوري على أقصى تقدير.

ويخوض الثنائي محمود متولي وكريم نيدفيد المرحلة الأخيرة من برنامج التأهيل المعد لهم من قبل طبيب الأهلي، قبل أن يخضعا لفحص طبي يحدد موعد انتظامهما في التدريبات الجماعية ومن ثم جاهزيتهما للمشاركة في مباريات الفريق الأحمر.