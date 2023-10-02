شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستعيد جهود متولى ونيدفيد قبل مواجهة سيمبا فى دورى السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر
وتعرّض محمود متولي وكريم نيدفيد للإصابة بشد في العضلة الأمامية خلال فترة الإعداد للموسم الحالي، ومنذ ذلك الفترة يؤديان برنامجا تأهيليا تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق الأحمر، على أن يكونا متاحين للمشاركة في التدريبات الجماعية، بعد مباراة إنبي في كأس مصر أو الإسماعيلي في بطولة الدوري على أقصى تقدير.
ويخوض الثنائي محمود متولي وكريم نيدفيد المرحلة الأخيرة من برنامج التأهيل المعد لهم من قبل طبيب الأهلي، قبل أن يخضعا لفحص طبي يحدد موعد انتظامهما في التدريبات الجماعية ومن ثم جاهزيتهما للمشاركة في مباريات الفريق الأحمر.
الأهلي هو حامل لقب دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه في نهائي الموسم الماضي على الوداد المغربي، ليحصد البطولة رقم 11 في تاريخه.
وتأهل الأهلي بعدها المشاركة في كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه، وتقام البطولة في السعودية شهر ديسمبر المقبل.
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