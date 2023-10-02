شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحى يهنئ نور الطيب بعد فوزها بلقب ساوث ويسترن للإسكواش والان مع تفاصيل الخبر
وأشار وزير الرياضة، إلى اهتمام الدولة المصرية بدعم المواهب الرياضية فى كافة المراحل العمرية وفى مختلف الألعاب الرياضية، والعمل على تطوير برامج التدريب والتأهيل والتطوير للرياضيين، وذلك لتحقيق النجاح ورفع اسم مصر عاليًا فى مختلف المنافسات الدولية والقارية .
يذكر أن منافسات بطولة الجنوب الغربي للإسكواش المقامة حاليا في ولاية هيوستن الأمريكية تشهد مشاركة عدد كبير من اللاعبات المصرية وهن: نور الطيب - سلمى هاني - فريدة محمد - هنا رمضان - ندى عباس - سنا إبراهيم - جنا شيحة - زينة مكاوي - نور أبو المكارم، بمجموع جوائز 110 آلاف دولار .
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