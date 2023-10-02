شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مواجهات نارية اليوم فى الجولة الثانية بدورى المحترفين.. المقاصة ضد السكة الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُستكمل فى الرابعة عصر اليوم الإثنين، منافسات الجولة الثانية من مسابقة دورى المحترفين بـ4 مواجهات بين مصر المقاصة والسكة الحديد، أسوان مع النجوم، بترول أسيوط مع بروكسى، وأخيرا مكادى مع دكرنس.

وفى أول مباراة يحل فريق السكة الحديد ضيفا على مصر المقاصة على استاد الأسيوطى، ويأمل أمير عزمى مجاهد، المدير الفنى لفريق السكة، فى العودة بالنقاط الثلاث بعد التعادل السلبى مع لافيينا فى الجولة الأولى، وطالب أمير اللاعبين بضرورة استغلال الفرص أمام مرمى المقاصة، فى المقابل يسعى طارق حجاج، المدير الفنى لفريق المقاصة، لاستغلال عاملى الأرض والجمهور لانتزاع الثلاث نقاط بعد الخسارة من وادى دجلة بهدفين مقابل هدف.

وفى مباراة أخرى، يستضيف فريق أسوان نظيره النجوم على استاد أسوان، فى مباراة يدخلها تماسيح النيل بهدف تحقيق الفوز والنقاط الثلاث بعد الخسارة من بتروجت بهدفين فى الجولة الأولى، وعكف حمدى حمدان مدرب أسوان على تصحيح الأخطاء ومنح البدلاء فرصة المشاركة فى مباراة ودية، من أجل تجهيزهم لمواجهة النجوم للاستعانة بهم وإجراء بعض التغييرات، فى المقابل يأمل فريق النجوم فى العودة من أسوان بنتيجة إيجابية بعد التعادل السلبى مع مكادى فى افتتاح البطولة.

ويستقبل بترول أسيوط فريق بروكسى على استاد أسيوط، فى مباراة قوية يسعى من خلالها أحمد عبد المقصود مدرب الفريق البترولى فى الحفاظ على صدارة ترتيب دورى المحترفين بعد الفوز بثلاثية على النصر للتعدين فى الجولة الأولى، وحذر اللاعبين من إهدار الفرص وطابهم بالقتال على كل النقاط، فى المقابل حرص محمد حامد، مدرب بروكسى، على السفر مبكرا لأسيوط يوم السبت وعمل معسكر بها للتجهيز للمباراة والعودة بالنقاط الثلاثة بعد التعادل بهدفين مع القناة فى المباراة الأولى.

وفى نفس التوقيت يواجه فريق مكادى فريق دكرنس على استاد خالد بشارة فى الغردقة، مكادى تعادل فى الجولة الأولى سلبيا مع النجوم، فى حين سقط دكرنس أمام الاتصالات بثلاثية نظيفة.

وتختتم منافسات الجولة الثالثة غدا الثلاثاء بـ5 مواجهات بين راية مع وادى دجلة، القناة مع بتروجت، أبو قير للأسمدة مع طنطا، المصرية للاتصالات مع جمهورية شبين، لافيينا مع النصر للتعدين.