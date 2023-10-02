رضا سليم ينتظم فى تدريبات الأهلى اليوم استعدادا لمواجهة إنبى بالكأس

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القاهرة - سامية سيد - ينتظم المغربى رضا سليم لاعب النادى الأهلى اليوم الاثنين، فى التدريبات الجماعية لفريقه استعداداً لمواجهة إنبى بكأس مصر وذلك بعد زوال الألم الذى شعر به اللاعب فى الركبة خلال التدريبات الماضية وتسبب فى غيابه عن مواجهة المارد الأحمر وسان جورج الإثيوبى فى إياب دور الـ"32" لدورى أبطال أفريقيا والتى فاز بها الأهلى برباعية دون رد.

ويستأنف فريق الأهلى، بقيادة السويسرى مارسيل كولر، تدريباته الجماعية، اليوم الإثنين، استعدادا لخوض مباراته ضد إنبى يوم الأربعاء المقبل فى الدور نصف النهائى لبطولة كأس مصر من النسخة الماضية، ضمن البرنامج المحدد من قِبَل الجهاز الفنى لتجهيز كل اللاعبين حتى يكونوا جاهزين للمشاركة فى نصف نهائى الكأس.

وفضل الجهاز الطبى منح رضا سليم بعض الوقت لتنفيذ تدريبات تقوية للركبة للتخلص من الألم والإجهاد ثم ثبتت سلامته بعد فحصه طبيًا ليصبح جاهز طبياً للظهور مع الأهلى فى مباراة انبى المقبلة بالكأس.

وتعاقد الأهلى مع رضا سليم فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من الجيش الملكى المغربى وتألق اللاعب فى مبارياته الاولى بالقميص الاحمر وسجل هدفًا.

ويعكف مارسيل كولر على وضع خطة مباراة إنبى من خلال شرح أسلوب لعب الفريق البترولى وأبرز اللاعبين فى صفوفه، وأسلوبه فى التحضير والاستحواذ على الكرة، ووضعيته فى الحالة الدفاعية وكذلك الحالة الهجومية، وأخطر اللاعبين فى كتيبة تامر مصطفى المدير الفنى لفريق إنبى، من أجل وضع الخطة المناسبة للانقضاض على الفريق البترولى التأهل لنهائى الكأس، والحفاظ على اللقب المتوج به فى الموسم الماضي.

وتُوّج فريق الأهلى ببطولة كأس مصر موسم 2021 /2022 بعدما حقق فوزاً مُثيراً على بيراميدز بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما باستاد القاهرة فى نهائى كأس مصر.