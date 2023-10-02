شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال لاعبو الزمالك بعد التأهل لدور المجموعات بالكونفدرالية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل لاعبو الزمالك بالتأهل إلى دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد الفوز على أرتا سولار الجيبوتى، بنتيجة 4/1 في ريمونتادا بمباراة إياب دور الـ 32 بالبطولة.

أوباما

وعقب اللقاء كشف أكثر من لاعب بالفريق عن سعادته بالتأهل لدور المجموعات، حيث قال يوسف أوباما أن الجميع يتمسك بالأمل في ظل الظروف الحالية التي يمر بها الزمالك، والوقت صعب على الجميع، وقال: "هذا قدرنا وإن شاء الله المجلس القادم يكون على قدر المسؤولية، وأبناء النادي لا بد أن يكونوا على قدر المسئولية.

وأضاف أن كل اللاعبين كانوا رجالا، وأن الجمهور أعطى درسا في الانتماء والعظمة التي يقدمها، متابعا أن هذا فرق جمهور الزمالك عن أي جمهور آخر، وهو اللاعب رقم واحد، ورغم دخول هدف في مرمانا في الشوط الأول إلا أنهم ظلوا يهتفون ويدعمون الفريق".

دونجا

كما أكد نبيل دونجا، لاعب الزمالك أنه سيضغط على نفسه بشكل أكبر في الفترة المقبلة، ليثبت أنه جدير بثقة الجمهور، موضحاً أن الفريق الأبيض يحتاج دعمهم بصفة مستمرة حتى يستعيد الفريق أمجاده.

وأضاف دونجا، أن حديث اللاعبين بين الشوطين كان نقطة التحول في مباراة أرتا سولار، خاصة أن الهدف الذى جاء في بداية الشوط الثانى منحهم دفعة معنوية كبيرة ، كما أن طوال فترة تواجدهم في الملعب يتعاملون كأن شيئا لم يكن، وكانت لديهم ثقة فى الفوز".

واختتم دونجا: "لا يوجد أي شيء أفضل مما حدث بالمباراة، كنا متأخرين في النتيجة على ملعبنا، ومع ذلك لم يتوقف المشجعون عن دعمنا ولو لدقيقة وهم سبب الفوز وأريد أن أقول لهم إن ذلك الفوز جاء بسببهم فقط".

مدحت عبد الهادى

أشاد مدحت عبد الهادى، المدرب العام للزمالك، بجماهير الفريق الأبيض، مؤكدا أنها ستظل دائماً رقم واحد لدعمها المستمر للفريق، خاصة أنهم كانوا سببا في الفوز على أرتا سولار في مباراة اليوم والصعود لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وقال عبد الهادى،أن وجود جماهير الزمالك في استاد القاهرة الدولى تسبب في زيادة الضغط على اللاعبين، وشدد على أن الأداء تحسن في الشوط الثاني للقاء.

وكشف المدرب العام لفريق الزمالك أن فريقه السبب في صعوبة المباراة، بعد الخسارة في لقاء الذهاب بثنائية نظيفة واستقبال هدف مبكر في لقاء في الإياب، مشيراً إلى أن التغييرات التي أجراها الجهاز الفني في الشوط الثاني كانت لها دور كبير في تحقيق الفوز، وخاصة أوباما، الذي كان من المقرر أن يبدأ أساسيا لولا شكواه من إصابة بشد خفيف في العضلة الأمامية قبل اللقاء.

وأكد عبد الهادي، في تصريحاته بعد اللقاء، أن لاعبى الزمالك نجحوا في إثبات ذاتهم في الشوط الثاني، وتحقيق الفوز المطلوب من أجل التأهل لدور المجموعات، وأشكر الجماهير التي حرصت على التواجد لمؤازرة الفريق.