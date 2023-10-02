شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يبدأ إجراءات التظلم ضد عقوبات لجنة فض المنازعات بالفيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ المحامى السويسرى إلكسندر زين روفينين، المسئول عن الشئون القانونية بالنادى الإسماعيلى على الصعيد الدولى، اتخاذ إجراءات التظلم ضد قرار لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) والذى صدر أمس ضد ناديه.

وفرضت لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا)، عقوبات مالية ضخمة على الإسماعيلى لصالح لاعبه السابق، الجزائرى محمد بن خماسة، بقيمة مليون و700 ألف دولار، بسبب عدم الالتزام بعقده.

وعاقبت اللجنة أيضا الإسماعيلى بغرامة قدرها 859 ألف دولار لصالح لاعبه السابق الإيفوارى جان موريل لعدم سداد مستحقاته.

وتسلم المحامى السويسرى حافظة مستندات قضايا اللاعبين الأجانب ضد القلعة الصفراء تمهيداً لدراستها والوصول لحلول قانونية نهائية بشأنها تمهيداً لإنهاء الازمة.

وقرر مجلس ادارة الإسماعيلى، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، تعيين المحامى السويسرى إلكسندر زين روفينين فيما يخص الشئون القانونية بالنادى على الصعيد الدولي.

ويعد الكسندر أحد المحامين المتميزين فى القضايا التى تخص الفيفا ولديه خبرات قانونية عميقة حيث حصل على درجة القانون من جامعة نيوشاتل عام 1998، ونال رخصة مزاولة مهنة المحاماة فى سويسرا عام 2000.

ويتطلع مجلس إدارة الإسماعيلى المنتخب لإعادة ترتيب البيت من جديد من خلال حل كافة النزاعات القضائية على الصعيد الدولى والمحلى بما يسهم فى توفير الاستقرار داخل القلعة الصفراء.

وفشلت مساعى مسئولو النادى الاسماعيلى فى فتح خطوط اتصال مع وكلاء أعمال لاعبيه المحترفين الأجانب السابقين، وهم الأرجنتينى دييجو فرناندو، والبوليفى كارميلو، والإيفوارى جان موريل، والفلسطينى خالد النبريص، والجزائرى محمد بن خماسة، والتونسيان نور الزمان الزمورى وفراس الشواط، لإقناعهم بحل مشكلة مستحقات موكليهم بالتراضى عن طريق تخفيض تلك الحقوق والحصول على جزء منها ومنحها لهم بالعملة الصعبة.

ويرغب مسئولو الإسماعيلى فى إنهاء كافة الأزمات لإسدال الستار على كافة القضايا العالقة لفرض أجواء التركيز والاستقرار على جنبات الفريق الأصفر.