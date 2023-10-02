شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة مدير «السوشيال ميديا» في نابولي بسبب أوسيمهن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

قدم المدير التنفيذي لقسم السوشيال ميديا في نادي نابلولي الإيطالي، استقالته من منصبه لخفض التوتر الذي تسبب به القسم مؤخراً بحق نجم الفريق النيجيري فكتور أوسيمهن وتهديد وكيل أعماله برفع دعوى قانونية.

وفي التفاصيل، أكد أليسيو فورتينو عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي رحيله عن حامل لقب الـ«سيري أي» وكتب: «اليوم، بعد 805 أيام انتهت تجربتي الاحترافية مع نابولي. هذا العمل بالنسبة للكثيرين أشبه بالحلم لكنه بالنسبة لي كان واقعاً يومياً، واقعاً مبنياً على الالتزام ومشحوناً بالرغبة الدائمة بالتعلم واللعب».

وتابع فورتينو على حسابه في إنستجرام: «لا يمكنني سوى التعبير عن عميق امتناني لجميع الزملاء والمساعدين والشركاء والمشجعين الذين التقيت بهم طوال هذه الرحلة والذين جعلوا تجربتي استثنائية. سأترك النادي بحقيبة مليئة بالذكريات الرائعة وبحماس للمغامرات المستقبلية الجديدة، شكراً على كل شيء مجدداً وأراكم قريباً، فورتينو».

وكان حساب النادي على «تيك توك» نشر شريطي فيديو فكاهيين لكن ساخرين من المهاجم النيجيري الذي ساعد نابولي على حصد أول لقب منذ 30 عاماً، وكان أول شريط يتعلق بتنفيذه ركلة الجزاء مرفقة بعبارة: «أعطوني ركلة» ثم أهدرها النيجيري.

الشريط الثاني كان يتعلق بتشبيه أوسيمهن بحبة جوز هند ووصف الشريط بالعنصري ومسح أوسيمهن صوره بقميص الفريق من حساباته الشخصية على مواقع التواصل ورفض الاحتفال بعد تسجيل أهدافه في شباك أودينيزي وليتشي.

وأكد النادي عدم وجود نية للسخرية من نجمه ومسح المنشورات واعتذر المسؤولون منه شخصياً بعد الاجتماع معه يوم الأربعاء لكن النادي لم يقدم اعتذاراً علنياً ما أغضب اللاعب الذي سينسى ربما ما حصل باستقالة مدير القسم.