شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى معركة «التمائم» في الدوري الفرنسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

شهدت مباراة نانت ورين في الدوري الفرنسي «الليغ 1»، حادثة غريبة إذ قامت تميمة رين بالهجوم على تميمة نانت على طريقة لاعبي الرجبي وطرحتها أرضاً ما استدعى نقل الشخص الذي يرتدي بدلة عصفور الكناري ( لقب نانت) على نقالة للمستشفى.

ويعرف«ديربي بريتون» بالتنافسية الشديدة وفاز المضيف رين في معقله روازون بارك 3-1، ويبدو أن تميمته حيوان القاقوم تحمس من تسجيل بنيامين بوريجو أول أهداف الفريق بعد مرور 6 دقائق وقرر طرح تميمة الخصم أرضاً.

الطريف أن رأس الكناري طار من شدة الضربة، لكن الشخص الذي كان يرتدي التميمة عاد لوضع الرأس أثناء نقله ربما لتجنب مزيد من الإحراج.

ومستفيداً من النقص العددي في صفوف ضيفه وجاره خلال ربع الساعة الأخير بعد طرد المهاجم المصري مصطفى محمد بالإنذار الثاني، حقق رين فوزه الثاني للموسم على حساب نانت بالفوز عليه بثلاثة أهداف لبنجامان بوريجو (6 من ركلة جزاء) وديزيريه دويه (73) وأرنو كاليمويندو (7+90 من ركلة جزاء) مقابل هدف للإسباني بدرو كيريفيّا (45).

ورفع رين رصيده إلى 11 نقطة مقابل 8 لجاره الذي مني بهزيمته الثالثة بعد مباراة مشحونة حافلة بالإنذارات لاسيما للضيف الذي لعب من دون مشجعيه اعتراضاً منهم على قيود مفروضة من قبل السلطات المحلية.