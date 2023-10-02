شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يقيد يامال بمليار استرليني.. ويقترب من ثاني أكبر هداف برازيلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

يستعد نجم برشلونة الواعد لامين يامال (16 عاماً) للتوقيع الاثنين على عقد لـ3 سنوات مع النادي يتضمن شرطاً جزائياً بقيمة مليار استرليني.

ووفق تقرير خبير الصفقات فابريزيو رومانو، تم الاتفاق في يونيو / حزيران الماضي سراً بين إدارة برشلونة واللاعب على العقد بشرطه الجزائي.

ويشكل لامال إلى جانب بيدري وجابي نواة المستقبل لبرشلونة والتي يريد المدير الرياضي ديكو تعزيزها بجوهرة أخرى وهو المهاجم البرازيلي فيتور روك (18 عاماً) ثاني أكبر هداف في الدوري البرازيلي بـ11 هدفاً في 22 مباراة.

وسيحلق ديكو للبرازيل عند توقف الليغا في 9 من الشهر الجاري للوقوف على مستجدات إصابة لاعب أتلتيكو بارانينسي التي تعرض إليها في 22 سبتمبر الماضي كي يتمكن من شرائه في سوق التنقلات الشتوية في يناير.

وسيبحث ديكو مع مسؤولي برشلونة إمكانية شراء روك دون خرق لوائح اللعب المالي النظيف ودون تأثر عقود تمديد اللاعبين من أمثال تير شتيغن وفرينكي دي يونغ.

من جهته، حدد تشافي مدرب برشلونة هوية أقوى النجوم الذين واجهوا فريقه وقال عن نجم مانشستر يونايتد الذي أخرجه الموسم الماضي من مسابقة يوروبا ليغ: «راشفورد، لقد كلفنا الكثير وأيضاً فينيسيوس وكريم بنزيمة. راشفورد خطير جداً في تمرير الكرة وعلينا الحذر منهم جميعاً وخصوصاً راشفورد، إنه من أخطر اللاعبين حالياً في أوروبا. سريع ومراوغ ومميز في المواجهات الفردية».