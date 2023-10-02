شكرا لقرائتكم خبر عن ابن سكولز يهاجم لاعبي مانشستر يونايتد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

هاجم آرون (22 عاماً) ابن أسطورة مانشستر يونايتد بول سكولز، الفريق بعد الهزيمة من كريستال بالاس مؤخراً صفر-1 في الدوري الإنجليزي، وهي الخسارة السابعة لكتيبة الهولندي إيريك تن هاغ هذا الموسم في كافة المسابقات.

وصمد مشجعو الفريق تحت وابل المطر وتحمل بعضهم نزول المياه من سقف ملعب أولد ترافورد لدعم اللاعبين، كما وقفوا وصفقوا لهم بعد الصافرة، ما دفع ابن سكولز للتغريد: «من هذا اللعين الذي يصفق لهؤلاء الفاشلين؟»، بيد أن آرون دافع عن المدرب الهولندي ورد على تعليق مشجع: «تن هاغ محتال ملعون»، وكتب: «أنا أدعم تن هاغ بالكامل، أن يفشل اللاعبون في التسجيل فهذا ليس خطأ المدرب».

في المقابل، دافع أسطورة اليونايتد الآخر جاري نيفيل عن المدرب تن هاغ والمدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو مدرب تشيلسي بعد البداية الهزيلة للناديين الكبيرين هذا الموسم، وقال عبر حسابه على منصة «إكس»: «اختلاف الثقافات والفوضى هو سبب ما يحصل في مانشستر يونايتد وتشيلسي، تن هاغ وبوكيتينو مدربان جيدان ويعملان في بيئة تنافسية شديدة وصعبة».

ويواجه اليونايتد في معقله أولد ترافورد فريق غلطة سراي التركي، ثم يستضيف برنتفورد في البريميرليغ قبل توقف الدوري من أجل فترة اللعب الدولي على أمل استعادة إيقاع الفريق، لكن المدرب تن هاغ صدم بحاجة نجمه الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز لعملية جراحية ثانية في مشط القدم اليمنى. وسيخضع بطل العالم للعملية الجراحية الثانية في نفس القدم الاثنين، بعدما أثبتت الفحوص عدم تعافي عظام المشط بشكل تام بعد الجراحة الأولى. ووصف تن هاغ إصابة مدافعه بالخبر الحزين وقال: «أجرينا فحوصاً مناسبة وأجريت له فحوص أيضاً في الأرجنتين، وقيل لنا إنه تعافى، لكن تبين الآن أن هناك مشكلة وهذا محزن جداً له وللفريق».