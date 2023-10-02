شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهة مثيرة بين الزوراء العراقي والرفاع الغربي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

يلتقي مساء الاثنين على ملعب الرفاع في البحرين، فريق الزوراء العراقي مع مضيفه فريق الرفاع البحريني ضمن الجولة الثانية من دوري المجموعات لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وسيرتدي فريق الزوراء اللون الأسود الكامل، بينما يرتدي حارس مرماه اللون الأحمر الكامل.

وأكد المصري حسام البدري، مدرب فريق الزوراء العراقي، أن الزوراء يتطلع إلى حسم مواجهة الرفاع البحريني لصالحه رغم صعوبة المباراة خارج الديار.

وقال البدري في المؤتمر الفني للمباراة: «نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الرفاع الذي يعتبر واحداً من الفرق الكبيرة في البحرين».

ورأى، أن «المباراة ستكون مهمة جداً، ونسعى أن تكون انطلاقتنا في البطولة».

وأضاف: «وقت البطولة غير مناسب وبدأنا مرحلة إعداد متأخرة، لكن علينا أن نعمل مع الظروف دون تبريرات. حيث يجب علينا تحقيق الفوز بالخمس مباريات المتبقية من أجل التأهل للدور المقبل».

وعن المباراة قال البدري: «نعرف فريق الرفاع البحريني جيداً ولدينا معلومات كافية عنه، وهدفنا تحقيق العلامة الكاملة وتعويض الخسارة أمام العربي الكويتي».

وفي ذات المؤتمر قال مدافع الزوراء مصطفى ناظم: «جاهزون للمباراة ونسعى لتحقيق الفوز وتعويض خسارة المباراة السابقة.نحن عازمون على تقديم أداء يليق باسم وسمعة فريق الزوراء وتحقيق النقاط الثلاث».

وكان فريق الزوراء، قد خسر مباراته الأولى أمام العربي الكويتي بنتيجة 1 – 2 في المباراة التي جرت بينهما على ملعب «البصرة الدولي»، بينما فاز الرفاع على النجمة اللبناني 2-0.