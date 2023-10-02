شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو كوريا الشمالية يهاجمون الحكم بعد مباراة آسيوية بنكهة سياسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

هاجم لاعبو منتخب كوريا الشمالية لكرة القدم حكم المباراة بعد الهزيمة من اليابان 2-1 في ربع نهائي الألعاب الآسيوية المقامة حالياً في هانغزو الصينية.

ودافع مدرب كوريا الشمالية سين يونغ نام عن لاعبيه بعد اصطدام الكابتن يانغ كوك شول وزميله كيم كيونغ مع الحكم الأوزبكي رستم لطفولين بعد الصافرة.

وتدخل بقية طاقم التحكيم لنزع فتيل الأزمة كما أسرع المدرب نام لتهدئة لاعبيه. وجاء غضب لاعبي كوريا الشمالية بعد منح الحكم ركلة جزاء لليابان.

وألقت الخلافات بين كوريا الشمالية واليابان بظلالها على مناخ المواجهة ورفض مدرب اليابان التعليق على الحادثة عندما سأله المراسلون وقال: «المباراة كما توقعنا، لسنا سعداء من بعض الأمور فيها لكننا نتقبلها».

بيد أن مدرب كوريا الشمالية بدد الشكوك، وقال: «أعترف أن لاعبينا تحمسوا قليلاً في المباراة لكنها كرة قدم وتحدث في الملعب الكثير من المواجهات وأعتقد أن سلوك اللاعبين كان مقبولاً».

وافتتح كوتارو أوشينو التسجيل لليابان بعد تغيير الكرة لمسارها إثر اصطدامها بلاعب الخصم في الدقيقة 50، ثم عادل كيم كوك بوم النتيجة بتسديدة صاروخية بعيدة قبل ركلة الجزاء المثيرة للجدل. وستواجه اليابان في نصف نهائي البطولة منتخب هونغ كونغ الذي أقصى إيران بهدف، كما صعد منتخب كوريا الجنوبية حامل اللقب لمربع الكبار بعد فوز مريح على الصين لتواجه أوزبكستان الفائزة على السعودية 2-1.