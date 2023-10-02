شكرا لقرائتكم خبر عن القوة الجوية يواجه أجمك الأوزبكي بطموح الفوز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

يلتقي عصر الاثنين فريق القوة الجوية العراقي مع مضيفه فريق أجمك الأوزبكي ضمن الجولة الثانية من دوري المجموعات لبطولة أندية آسيا أبطال الدوري لكرة القدم.

يسعى فريق القوة الجوية العراقي، رغم وصوله المتأخر إلى الأراضي الأوزبكية بسبب مشكلة في الطيران، إلى تحقيق الفوز والمنافسة على صدارة فرق المجموعة، والحال ذاته يسعى له فريق أجمك الأوزبكي الذي سيلعب على أرضه ووسط جمهوره.

وأكد أيوب أوديشو، المدير الفني لفريق القوة الجوية العراقي، أن فريقه عازم على الخروج بنتيجة إيجابية أمام أجمك الأوزبكي، رغم وصوله المتأخر إلى طشقند.

وقد تم تأخير المؤتمر الصحفي لفريق القوة الجوية العراقي لساعات عدة إلى حين وصول بعثة الفريق العراقي إلى أوزبكستان.

وقال أوديشو في المؤتمر الصحفي للمباراة: «إن لكل مباراة ظروفها الخاصة، وأجمك من الفرق القوية في أوزبكستان. لكن رغم وصولنا بوقت متأخر، إلا أننا نطمح إلى تحقيق الفوز والعودة بالنقاط الثلاث، وهدفنا التقليل من الأخطاء».

من جهته، قال إبراهيم بايش، قائد فريق القوة الجوية العراقي: «إن فريق أجمك من الفرق القوية ولدينا معلومات كافية عنه، وهدفنا تقديم مباراة جيدة وتحقيق الفوز».

ورأى، أن «لكل مباراة ظروفها الخاصة، وتأخرنا بالوصول إلى أوزبكستان، لكن فريقنا جاهز لتقديم مستوى مشرف يليق بالكرة العراقية».