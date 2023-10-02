عودة المدرجات والاسم التاريخي.. هشام نصر يكشف خطة تطوير نادي الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - قال هشام نصر المرشح على منصب نائب رئيس الزمالك، خلال الانتخابات المقبلة، أن هناك خطة لتطوير وإعادة النادي مرة أخرى مثل عودة ملعب التدريب لاسمه التاريخي "استاد حلمي زامورا" وعودة المدرجات من أجل منح الفرصة للجماهير بالتواجد في التدريبات قبل المباريات الهامة.

وأضاف هشام نصر خلال تصريحات عبر قناة صدى البلد: "تم تأسيس صندوق برجال أعمال خارج النادي وتم التبرع من جانب قائمة حسين لبيب بأرقام كبيرة جدا، لمساعدة اللجنة الحالية لحل أزمات النادي، وبالفعل تم حل أزمة أوجي مايو لاعب السلة الذي كان له مستحقات متأخرة".

وأوضح: "النادي النهري للزمالك لم يتم تأسيسه على الطريقة الأمثل، ولم تحترم الاشتراطات البنائية وهو ما تسبب في في هدمه أكثر من مرة، وكذلك المصيف المتواجد في مرسى مطروح لا يليق باسم نادي الزمالك ويحتاج إلى تطوير ورفع كفاءته".

وتقام انتخابات نادي الزمالك يوم 20 أكتوبر المقبل، وينافس هشام نصر، هاني العتال على منصب نائب رئيس النادي.