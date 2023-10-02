فانتازي.. هل يجب بيع ألفاريز وشراء واتكينز؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

يفكر الكثير من مدربي فانتازي بيع ألفاريز وشراء أولي واتكينز مهاجم أستون فيلا بدلا منه، بعد تألقه في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي ضد برايتون.

أداء و مباريات أولي واتكينز (8 مليون جنيه إسترليني)

المصنفة "سهلة" وفقا للموقع الرسمي للدوري الإنجليزي، تضعه في المقدمة بالنسبة لكل المدربين الذين يريدون أستبدال مهاجمهم بآخر.

ويتصدر مهاجم أستون فيلا قائمة اللاعبين الأكثر تحقيقًا للنقاط في فانتازي الدوري الإنجليزي حتى الآن برصيد 54 نقطة، بفضل تسجيل ثلاث أهداف وصناعة هدفين في الجولة السابعة أمام برايتون والحصول على 23 نقطة.

وحصل أولي واتكينز على أكثر من 313 ألف مالك جديد قبل سلسلة من المبارايات المصنفة "سهلة" وفقا للموقع الرسمي للدوري الإنجليزي.

يمكن لأداء واتكينز ومباريات أستون فيلا السهلة أن تجعله المهاجم المثالي بجانب إيرلينج هالاند (14.1 مليون جنيه إسترليني) في خط الهجوم بالنسبة للمدربين الذين يلعبون بخطة 3-5-2 هذا الموسم.

وعلى الجانب الآخر، تقدم ألفاريز في قائمة اللاعبين الأكثر تحقيقًا للنقاط واحتل المركز السادس برصيد 45 نقطة بعد تسجيله هدف في خسارة مانشستر سيتي 2-1 أمام ولفرهامبتون.

وعلى الرغم من تسجيله هدف في الجولة السابعة، اللاعب الأرجنتيني هو المهاجم الأكثر مبيعا للجولة الثامنة بأكثر من 58 ألف مدرب، عندما يلاقي نظيره أرسنال في الأسبوع المقبل.

وتظهر احصائيات الدوري الإنجليزي أن واتكينز يتفوق على ألفاريز من حيث تهديد مرمى الخصم، وسدد كل منهم 22 كرة.

ولكن تسديدات واتكينز الـ21 داخل منطقة الجزاء تتفوق على 12 تسديدة لألفاريز داخل المنطقة، وحصل مهاجم الفيلا على 7 فرص، بينما وصل للأرجنتيني فرصتين فقط من زملائه.

وعندما يتعلق الأمر بمساعده زملائه في الفريق، صنع ألفاريز 19 فرصة، بينما قدم أولي واتكينز 15 فرصة.

في النهاية، تشير الإحصائيات إلى أن تهديد واتكينز على مرمى الخصوم يمكن أن يجعله أفضل شريك لهالاند في تشكيل 3-5-2.

ومع ذلك، تشير الأرقام أيضًا إلى أن هناك خيارًا آخر يجب على المدربين أخذه في الاعتبار، وهو امتلاك كل من واتكينز وألفاريز إلى جانب هالاند في خطة 3-4-3.