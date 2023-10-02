"اتعلموا من اللي حصل مع ليفربول".. ميدو يوجه رسالة للحكام المصريين

محمد اسماعيل - القاهرة - طالب أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، المسؤولين عن التحكيم المصري، بضرورة الاعتراف بالأخطاء التحكيمية مستشهدا بما حدث في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لجنة الحكام في الدوري الإنجليزي تحترم الأندية ومشجعيها والدليل على ذلك الاعتذار الذي تقدم لنادي ليفربول، بعد إلغاء هدف صحيح له في مرمى توتنهام".

وأضاف: "ثقافة الاعتذار مهمة، والاعتراف بالأخطاء مهم وعلينا أن نتعلم ذلك، حتى نتقدم إلى الأمام".

واختتم:"هناك ركلة جزاء واضحة لم تحتسب لفريق فاركو ضد المصري البورسعيدي في المباراة الماضية للدوري، ولا أعلم كيف شاهدها الحكم ولم يحتسبها رغم وضوح اللقطة".