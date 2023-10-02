"إلعب بفريقين".. شوبير يكشف أزمة تهدد انسحاب صن داونز من دوري السوبر الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير، أزمة تهدد انسحاب صن داونز الجنوب أفريقي، من المشاركة في بطولة دوري السوبر الأفريقي المستحدثة من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

قال أحمد شوبير خلال تصريحات إذاعية: "هناك أزمة كبيرة مثارة في جنوب أفريقيا، بسبب مشاركة صن داونز في بطولة دوري السوبر الأفريقي.

أضاف "شوبير": "مجلس الدوري في جنوب أفريقيا رفض تأجيل مباريات لفريق صن داونز، وقال له عاوز تلعب البطولة بفريقين إلعب لكننا لن نؤجل مباريات في الدوري".

أكمل: "مجلس الدوري أكد لـ صن داونز أن جميع المباريات ستلعب في موعدها، وأن نظام الدوري لديهم فوق الجميع، وهناك أزمة كبرى بين الطرفين".

جدير بالذكر أن قرعة دوري السوبر الأفريقي أسفرت عن مواجهة صن داونز أمام بترو أتليتكو الأنجولي في دور ربع نهائي المسابقة، على أن يلتقي الفائز من المواجهة في نصف النهائي مع الفائز من مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني.