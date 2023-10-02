تفاصيل الاجتماع الفنى للبطولة الأفريقية للرماية بالعاصمة الإدارية الجديدة

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القاهرة - سامية سيد - عقدت اللجنة العليا المنظمة للبطولة الأفريقية السادسة عشر لرماية المسدس والبندقية اليوم الإثنين، الاجتماع الفني للبطولة تحت إشراف الاتحاد المصري للعبة برئاسة حازم حسني رئيس الاتحادين الأفريقي والمصري وعضو الاتحاد الدولي في مقر قاعة الاجتماعات بميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور الإيطالي لوتشنو روسي رئيس الاتحاد الدولي للرماية، وروبرت فرنشاك المندوب الفني للاتحاد الدولي وطارق شرارة مدير البطولة، بالإضافة للحكام المُكلفين من الاتحاد الدولي لإدارة البطولة ومندوبي الدول المشاركة في البطولة كواليس كثيرة.

وناقش الاجتماع الجوانب الفنية للمسابقات والقواعد المنظمة للمشاركات، كما تناول الاجتماع الإجابة على كل الاستفسارات من مندوبي الفرق المشاركة.

واستهل حازم حسني الاجتماع بالترحيب بالدول المشاركة في البطولة التي ستقام بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفي بلدهم الثاني مصر، مؤكدًا على بذل قصارى الجهد لتوفير كل سبل الدعم والراحة لجميع الوفود للاستمتاع بإقامة سعيدة طوال أيام البطولة

يذكر أن بطولة كأس العالم للرماية تقام في الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر الجارى بمشاركة 250 راميا ورامية من 15 دولة هى ( الجزائر، أنجولا، غانا، كينيا، ليبيا، موريتانيا، المغرب، ناميبيا، نيجيريا، رواندا، السنغال، جنوب إفريقيا، السودان، تونس، ومصر البلد المضيف ).

وتقام جميع منافسات البطولة الأفريقية السادسة عشر لرماية المسدس والبندقية ، على ميادين الرماية العالمية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

يذكر أن الفائز بالمركز الأول في البطولة الافريقية السادسة عشر للرماية ( بندقية ، ومسدس ) سيتأهل مباشرة لأولمبياد باريس المقبلة 2024.