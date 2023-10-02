شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك لـ"الخليج 365": لم نتلقَ خطابات رسمية بخصوص غرامة حمدى النقاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عماد البنانى، رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادى الزمالك، عن أن النادى لم يصله أى خطابات تتضمن قرارات رسمية سواء من لجنة تسوية المنازعات بالاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" أو أي جهة أخرى بشأن توقيع غرامة قدرها 160 ألف دولار على حمدى النقاز لاعب الفريق السابق لصالح القلعة البيضاء.

وقال البنانى في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إنه حتى هذه اللحظة لم يتم إخطار نادى الزمالك، بشكل رسمى بصدور قرار رسمى من لجنة تسوية المنازعات بفيفا بخصوص غرامة حمدى النقاز، والأمر يتم تداوله فقط على مواقع التواصل الاجتماعى، مؤكدًا أن الزمالك ينتظر وصول أى خطابات رسمية فى هذا الشأن لاتخاذ اللازم.

وأضاف رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادى الزمالك، أن اللجنة لا تدخر جهدًا للجمعية العمومية والنادى، حيث تم طلب حضور الجماهير في مباراة آرتا سولار وهوما حدث بالفعل، وكان الجمهور كلمة السر في مباراة إياب الكونفدرالية.

من ناحية أخرى، يترقب الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، قرعة دور مجموعات الكونفدرالية الأفريقية، التى ستقام يوم الجمعة المقبل فى جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، لاسيما أن الزمالك يقع فى التصنيف الأول بالمجموعات، وينتظر تحديد منافسيه، وذلك بعد تحقيق ريمونتادا مميزة أمام أرتا سولار الجيبوتى، والفوز بنتيجة 4 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء السبت، على استاد القاهرة، فى إياب دور الـ 32 بالكونفدرالية، ليحصد بطاقة التأهل بعد الخسارة فى الذهاب بأثيوبيا بنتيجة 2 / 0