شكرا لقرائتكم خبر عن مديرية الشباب والرياضة تواصل أنشطة مراكز الفنون لذوى القدرات بكفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة للأنشطة الجامعية "إدارة قادرون باختلاف" تنفيذ أنشطة مراكز الفنون وتنمية الإبداع لذوى القدرات والهمم بمراكز الشباب بالمحافظات المختلفة.

ونفذت إدارة قادرون باختلاف أنشطة ترفيهية لأبنائنا من ذوى القدرات والهمم بمركز شباب سيدى سالم بمحافظة كفر الشيخ ، تضمنت تدريبات رياضية وأنشطة فنية وتعليم صناعة المشغولات اليدوية بجميع مراكز الفنون وتنمية الإبداع لذوى القدرات والهمم المنتشرة بمحافظات مصر.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بشريحة ذوي القدرات والهمم، وفي ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بالإهتمام بإبنائنا القادرون بإختلاف، وتوفير كل الإمكانيات لهم لدمجهم في المجتمع.