شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن طاهر مدربًا لحراس مرمى منتخب 2005 وأحمد فوزي لـ 2008 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام على تواجد أيمن طاهر مدرب حراس مرمى الزمالك ومنتخب مصر الأول مدربًا لحراس مرمى منتخب مصر مواليد 2005 ، تحت قيادة وائل رياض شيتوس.

كما تقرر تعيين أحمد فوزي حارس مرمى الأهلي السابق مدربًا لحراس مرمى منتخب مصر مواليد 2008.

وأستقر مجلس اتحاد الكرة، على تعيين وائل رياض شيتوس مديرًا فنيًا لمنتخب 2005 وأحمد الكأس مديراً فنيا لمنتخب 2008 ، كما استقر مجلس الجبلاية على تواجد علاء عبدو في منصب المدرب العام مع وائل رياض، وعادل مصطفى في منصب المدرب العام لمنتخب 2008.

في سياق مغاير، استقر الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، بقيادة البرازيلى ميكالى المدير الفني، على استدعاء الثنائي المحترف عمر فايد المنضم لنادى نوفي بازار الصربي وبلال مظهر المحترف فى باناثينايكوس اليوناني إلى معسكر المنتخب، المقرر إقامته فى الفترة من 9 الى 17 أكتوبر المقبل، ويتخلله مباراة ودية مع أوزبكستان ضمن برنامج إعداد المنتخب للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وقال محمود حرب المدير الإداري، إن الجهاز الفني يشاهد خلال الوقت الراهن كل اللاعبين للاستقرار على القائمة المحلية المقرر إعلانها قبل انطلاق المعسكر الذى سيشهد انتظام اللاعبين قبل أيام من سفرهم الى أوزبكستان، مؤكدا أن ميكالى يعقد اجتماعات شبه يومية مع الجهاز المعاون لمتابعة كل اللاعبين.

وكان المنتخب الأولمبي قد استهل رحلة الاستعداد إلى الأولمبياد بمعسكر فى العين السخنة تخلله مباراتان وديتان مع روسيا، تعادل فى المباراة الأولى مع روسيا للمحليين 1-1 وفاز فى المباراة الثانية على منتخب روسيا الأوليمبي 2-1 وسط غياب 7 لاعبين أساسيين.