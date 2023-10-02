شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يستعيد أحمد ياسر ريان أمام فاركو فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى، خدمات أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق أمام فريق فاركو في المباراة المقرر لها الجمعة المقبلة، في إطار منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دورى نايل 2023/ 2024.

وغاب أحمد ياسر ريان عن مواجهة سيراميكا والاتحاد السكندرى في الجولة الأولى لعدم الجاهزية الفنية، في الوقت الذى فضل ايمن الرمادى منحه الفرصة الكافية ليكون جاهزا بدنيا وفنيا للاستعانة به في المباريات المهمة المقبلة.

جدير بالذكر أن مباراة سيراميكا مع الأهلى في الجولة الثانية تم تأجيلها لانشغال المارد الأحمر بماراتي دور الـ32 أمام سان جورج الإثيوبى في دورى أبطال أفريقيا.

وسقط فريق سيراميكا أمام فريق الاتحاد السكندرى بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس، على استاد الإسكندرية، ضمن الجولة الأولى من منافسات دوري نايل، وحصد أول ثلاث نقاط.

أحرز هدف فريق الاتحاد السكندرى الأنجولى أجوستينيو مابولولو في الدقيقة 31 عقب تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء لتسكن شباك الحارس محمد بسام.

وشهدت أحداث المباراة سجالا بين لاعبى الفريقين، حيث ظهرت خطورة فريق الاتحاد السكندرى عن طريق رجب عمران ومابولولو وخالد الغندور، بينما ظهرت هجمات سيراميكا من خلال جون إيبوكا ومحمد عنتر ومحمد إبراهيم.