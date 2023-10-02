«اتعلموا من اللي حصل في الدوري الإنجليزي».. ميدو يوجه رسالة قوية للمسئولين عن التحكيم في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

طالب الإعلامي أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، المسئولين عن التحكيم في مصر، بضرورة الاعتراف بالأخطاء التحكيمية مستشهدا بما حدث في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وقال ميدو، خلال تقديم برنامجه "الريمونتادا" المذاع على قناة المحور: "لجنة الحكام في الدوري الإنجليزي تحترم الأندية ومشجعيها والدليل على ذلك الاعتذار الذي تقدم لنادي ليفربول، بعد إلغاء هدف صحيح له في مرمى توتنهام".

وأضاف نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق: "ثقافة الاعتذار مهمة، والاعتراف بالأخطاء مهم وعلينا أن نتعلم ذلك، حتى نتقدم إلى الأمام".

واختتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلا: "هناك ركلة جزاء واضحة لم تحتسب لفريق فاركو ضد المصري البورسعيدي في المباراة الماضية للدوري، ولا أعلم كيف شاهدها الحكم ولم يحتسبها رغم وضوح اللقطة".