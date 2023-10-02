ما هو موقف الأهلي وصن داونز؟.. تعرف على تصنيف الأندية الإفريقية قبل إجراء قرعة دوري أبطال إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

اختتمت أمس الأحد مواجهات دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2023 - 2024، وحُسمت جميع المقاعد في دور المجموعات من البطولة بمشاركة 16 فريقا.

وكان الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات الإفريقي بعد فوزه على فريق سانت جورج بطل أثيوبيا بنتيجة 7-0 في مجموع لقائيّ الذهاب والإياب.

وقبل إجراء القرعة المرتقبة لدوري المجموعات، ابتعد الأهلي لأول مرة عن طريق صن داونز بطل جنوب أفريقيا بعد أن صعد الفريق الجنوب أفريقي للتصنيف الأول في أفريقيا.

ونجحت أندية: الأهلي وبيراميدز وصن داونز والترجي والواد المغربي وبيتروأتلتيكو ومازيمبي ويانج أفريكانز والنجم الساحلي وجالاكسي البتسواني وميدياما الغاني وسيمبا التنزاني والهلال السوداني ونواذيبو الموريتاني وأسيك أبيدجان الإيفواري في الوصول لدور المجموعات ويتبقى فقط فريق شباب بلوزداد الجزائري الذي يلعب اليوم مع بو رانجرس السيراليوني في الجزائر وكان قد فاز خارج ملعبه بنتيجة 3-1.

وفيما يلي تصنيف الأندية الأفريقية قبل إجراء القرعة:

التصنيف الأول: الأهلي والوداد المغربي والترجي التونسي وصن داونز.

التصنيف الثاني: بيراميدز وبيترو أتلتيكو وسيمبا التنزاني وشباب بلوزداد الجزائري.

التصنيف الثالث: مازيمبي الكونغولي ويانج أفريكانز التنزاني والهلال السوادني وأسيك أبيدجان الإيفواري.

التصنيف الرابع: النجم الساحلي التونسي وجالاكسي البتسواني وميدياما الغاني ونواذيبو الموريتاني.