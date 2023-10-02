شكرا لقرائتكم خبر عن الساحرة المستديرة.. نزالات ناريّة بـ«أبطال آسيا» وتشيلسي يواجه فولهام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ”الخليج 365” - متابعاتتنطلق عدة مباريات الاثنين، بمختلف ملاعب العالم، لاسيما مع انطلاق الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، إذ تُلعب 6 لقاءات أبرزها النصر أمام استقلال دوشنبه، وكذلك مواجهة تشيلسي أمام فولهام بالدوري الإنجليزي.

دوري أبطال آسيا

ويواجه أولماليك نظيره القوة الجوية، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا، الـ04:00 عصراً بتوقيت الإمارات والـ05:00 مساءً بتوقيت غرينيتش.

فيما تنطلق مباراة ناساف كارشي ضد السد، وسباهان أصفهان مع الاتحاد السعودي، والشارقة أمام الفيصلي، الساعة الـ08:00 مساءً بتوقيت الإمارات والـ09:00 مساءً بتوقيت غرينيتش.

ويلاقي الدحيل نظيره برسيبوليس، والنصر مع استقلال دوشنبه، في الـ10:00 مساءً بتوقيت الإمارات، والـ11:00 مساءً بتوقيت غرينيتش.

الدوري الإنجليزي

تُختتم مباريات الجولة السابعة بالدوري الإنجليزي، اليوم الاثنين، بمواجهة تشيلسي أمام فولهام، الـ11:00 مساءً بتوقيت الإمارات، والـ12:00 منتصف الليل بتوقيت غرينيتش.

ويستقبل ملعب «كرافن كوتيج» مباراة مهمة أكتوبر 2022، في الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي 2024/2023.

ويدخل نادي تشيلسي المباراة وهو لم يحقق سوى انتصار واحد من بداية الموسم، كما أنه استطاع جمع 5 نقاط فقط من التعادل في مباراتين والفوز في أخرى، بينما سقط في فخ الهزيمة في ثلاث مباريات، ويطمح تشيلسي إلى استعادة نغمة الانتصارات، وتحسين نتائجه في المنافسة، خاصة بعد تراجع مستوى الفريق في المباريات الأخيرة.

وفي الجانب الآخر، فريق فولهام يقبع في المركز الحادي عشر برصيد 8 نقاط، حيث إنه استطاع الفوز في مباراتين والتعادل في اثنين ووقع في فخ الهزيمة في مباراتين كذلك، ويسعى فولهام في هذه المباراة المهمة لتحقيق الفوز وخطف النقاط الكاملة للتقدم إلى الأمام، ولكن هذا يحتاج منه إلى الاستعداد الأمثل لمحاولة نيل مراده.

الدوري الإسباني

يواجه لاس بالماس نظيره سيلتا فيغو، ضمن منافسات الأسبوع الثامن من بطولة «لا ليغا»، في الساعة 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات، والـ12:00 منتصف الليل بتوقيت غرينيتش.

الدوري الإيطالي

تُستأنف مباريات الجولة السابعة من «الكالتشيو»، بمباراتي تورينو ضد هيلاس فيرونا، وساسولو مع مونزا، الـ07:30 مساءً بتوقيت الإمارات والـ09:30 مساءً بتوقيت غرينيتش.

وتختم المواجهات بمباراة فيورنتينا أمام كالياري، في الـ010:45 مساءً بتوقيت الإمارات والـ11:45 مساءً بتوقيت غرينيتش.

دوري أبطال إفريقيا

يواجه شباب بلوزداد الجزائري نظيره بو رينجرز من سيراليون، ضمن منافسات إياب الدور التمهيدي، الساعة الـ11:00 مساءً بتوقيت الإمارات، والـ12:00 منتصف الليل بتوقيت غرينيتش.