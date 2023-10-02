شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يحضر وبنزيمة يغيب عن الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

يتطلع النصر السعودي إلى مواصلة الصدارة للمجموعة الخامسة في دوري أبطال آسيا «دول الغرب» عندما يستضيف الاثنين استقلال دوشنبه الطاجيكي على ملعب الأول بارك الجامعي عند العاشرة مساء بتوقيت الإمارات.

وكان فريق العاصمة السعودية قد حقق العلامة الكاملة في الجولة الأولى بعد انتصاره على مضيفه بيرسبوليس الإيراني بثنائية نظيفة، في حين تعادل الفريق الطاجيكي مع الدحيل القطري من دون أهداف.

وأعتمد لويس كاسترو مدرب النصر المشاركة بالخماسي كريستيانو رونالدو والبرازيلي تاليسكا والكوراتي بروزفيتش والإسباني لابورت والإيفواري فوفانا كعناصر أجنبية،حسب انطمة الاتحاد الآسيوي التي تسمح بخمسة أجانب فقط في المباراة.

ويبحث «الدون» كريستيانو رونالدو عن تسجيل هدفه الأول في دوري أبطال آسيا بعد أن غاب عن التسجيل في المباراة الأولى تاركاً المجال لعبد الرحمن غريب ومحمد قاسم.

ويشارك استقلال دوشنبه في البطولة الآسيوية من 2019 وأقصى ما وصل إليه دور ثمن النهائي في نسخة 2021،وسيكون في مهمة صعبة أمام النصر الهجومي بدليل أن مدربه يوري أكد في المؤتمر الصحفي أنه سيلجأ للدفاع لمقاومة رونالدو ورفاقه على حد وصفه.

وإلى جانب النصر سيكون اتحاد جدة عند الثامنة مساء على موعد مع سابهان الإيراني على ملعب نقش جهان لحساب المجموعة الثالثة التي يتصدرها «العميد» بثلاث نقاط من فوزه الاستهلالي على أجمك الأوزبكي.

ويفتقد نونو سانتو مدرب الاتحاد للفرنسي كريم بنزيمة الذي لا يزال بعيداً عن المشاركة للإصابة،في حين تتكون قائمة المدرب الأجنبية من الخماسي كانتي وفابينهو ولويس فيليبي وحمدالله ويعتمد على الحارس عبدالله المعيوف الذي نقل الفريق إلى ثمن نهائي كأس الملك على حساب الخلود بعد وصول المباراة لركلات الترجيح.

من جانبه يدخل سابهان وهو ثانياً على مستوى المجموعة بنقطة واحدة من تعادله 2-2 مع القوة الجوية العراقي.