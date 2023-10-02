شكرا لقرائتكم خبر عن الكورية الشمالية «كيم أيل» تسجل رقماً قياسياً في «آسياد هانغتشو» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الصين - رويترز

واصلت بعثة كوريا الشمالية نتائجها المثيرة للإعجاب في الألعاب الآسيوية المقامة في هانغتشو الصينية، عندما رفعت كيم أيل جيونغ 111 كيلوغراماً وسجلت رقماً عالمياً في رفعة الخطف لتفوز بالميدالية الذهبية في وزن 59 كيلوغراماً الاثنين.

ونجحت كيم (20 عاماً) في تحقيق الإنجاز في ثالث محاولة في نهائي المسابقة لتتجاوز الرقم القياسي السابق البالغ 110 كيلوغرامات والذي سجلته التايوانية كو هسينغ-تشون (29 عاماً) في 2021 التي كانت ضمن المتنافسات اليوم أيضاً.

ويتضمن نهائي المسابقة أيضاً منافسات رفعة النتر وتحسم النتائج النهائية على أساس مجموع رفعتي الخطف والنتر لكل متسابقة.

وبدأت كيم المنافسة بقوة عندما قررت البدء برفع 103 كيلوغرامات، وهو وزن حاولت رباعة واحدة فقط رفعه في البداية، وهي الصينية لو شيفانغ بطلة العالم التي لم تتمكن في النهاية من تحدي كيم.

وفي رفعة النتر نجحت كيم في رفع 135 كيلوغراماً وبفارق خمسة كيلوغرامات عن الرقم القياسي العالمي الذي سجل في 2019، لكنه كان كافياً لتسجيل رقم قياسي على مستوى الدورة.

وفي المجمل رفعت كيم 246 كيلوغراماً وهو رقم قياسي على مستوى الألعاب الآسيوية أيضاً، لكنه يتخلف عن الرقم العالمي الذي سجلته كو في 2021 بفارق كيلوغرام واحد فقط.

وحصلت لو على الفضية بينما ذهبت البرونزية إلى كو حاملة الذهبية الأولمبية وبطلة ألعاب آسيا في جاكرتا.

وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي سجلت رباعتان من كوريا الشمالية، هما ري سونج جوم وكانج هيونج يونج رقمين عالميين في ألعاب آسيا.

وقال المجلس الأولمبي الآسيوي منذ أيام، إنه سعيد برؤية علم كوريا الشمالية يرفرف خلال المنافسات القارية الحالية رغم الإيقاف المفروض على بيونغ يانغ.