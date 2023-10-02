الامارات | "عُطل" يحرم زورق الفيكتوري صعود منصة التتويج في إيطاليا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقف الحظ العاثر عائقاً أمام طموحات زورق فيكتوري 4 بقيادة المتسابق السويدي أريك ستارك مع ختام منافسات جائزة إيطاليا الكبرى (ريغوني - سردينيا) الجولة الرابعة وقبل الختامية من بطولة العالم للزوارق السريعة - فورمولا 1.

ونافس زورق الإمارات بقوة على انتزاع المركز الأول في السباق الرئيس في أولبيا لكنه تعرض لعطل في ناقل السرعة قبل لفتين فقط لتقل سرعته ويكتفي بالمركز الخامس خلف بطل السباق زورق السويد 14 بقيادة جوناس أندرسون والذي احتفل بحسم اللقب مبكراً قبل جولة من الختام رافعا رصيده إلى 63 نقطة.

وحل الفرنسي بيتر مورين قائد زورق الصين 7 في المركز الثاني للسباق الرئيس فيما نجح زورق الشارقة 12 بقيادة المتسابق الهولندي فرديناند زيندبيرجن في الحصول على المركز الثالث ليتقدم الى وصافة الترتيب العام للبطولة العالمية برصيد 39 نقطة فيما وحصل زورق ايطاليا 97 بقيادة الايطالي البرتو كامبراتو الى المركز الرابع في السباق.

واحتل زورق فيكتوري 4 الذي انطلق من المركز الثالث وتقدم للمركز الثاني في السباق الرئيس ، المركز الخامس في الترتيب العام بعد طارد المتصدر الزورق السويدي في 38 دورة حول كورس السباق قبل ان يداهمه عطل فني ليحصد 7 نقاط رفعت رصيده في لائحة الترتيب العام لبطولة العالم 2023 إلى 35 نقطة في المركز الثالث

وأكمل زورق فيكتوري 3 بقيادة البطل أحمد عبدالكريم الفهيم الذي يشارك في البطولة العالمية للمرة الأولى هذا الموسم السباق الرئيس في الجولة وأنهاه محتلا المركز الرابع عشر للترتيب العام حيث شارك في السباق 16 زورقا خاضت تنافسا ساخنا على كورس السباق الذي تصل مسافة الدورة الواحدة إلى 1500 مترا ويعد أقصر مسار في دورات البطولة مما سبب العديد من المصاعب للمشاركين.

من جهته، قال المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية محمد عبدالله حارب الذي تابع المشاركة مع فريق الفيكتوري في أولبيا: "إن الحضور المتميز للفريق ومنافسته على الصدارة يعكس مدى النضج والعمل المتصل والدؤوب في الفريق الذي عاد للمنافسات بعد فترة انقطاع قصيرة وذلك بفضل متابعة مجلس ادارة النادي برئاسة احمد سعيد بن مسحار المهيري مرورا بإدارة فريق الفيكتوري والجهاز الفني والكادر المؤهل الذي يعمل خلف الفريق".

وأضاف أن "ثمار تلك الجهود والخطط ستظهر في المراحل المقبلة حيث تخلص هذه المشاركات باكتساب جوانب إيجابية وخبرات متراكمة من شانها أن تضع الفريق دايما في مصاف المقدمة".



