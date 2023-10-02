بعد شكوى الإصابة.. مصدر يكشف موقف محمد عبدالمنعم من مواجهة إنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي، موقف محمد عبدالمنعم، مدافع الفريق من مواجهة إنبي المقرر لها بعد غدا الأربعاء في بطولة كأس مصر.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365": محمد عبدالمنعم اشتكى من الإصابة بكدمة في وجه القدم عقب مواجهة سان جورج الإثيوبي الماضية في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

أضاف المصدر: خضع اللاعب خلال مران أول أمس، لجلسة تأهيل من أجل تجهيزه للمشاركة في مواجهة إنبي.

أكمل المصدر: من المنتظر أن يشارك اللاعب خلال مران اليوم بشكل طبيعي، على أن يتواجد ضمن القائمة النهائية لمواجهة إنبي المقبلة.

جدير بالذكر أن النادي الأهلي، تأهل إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد إقصاء فريق سان جورج الإثيوبي بمجموع المباراتين 7\0.