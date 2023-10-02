شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات متنوعة في مران الإسماعيلى الصباحي استعدادًا للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض الفريق الأول لكرة القدم بالاسماعيلى مران صباح اليوم الإثنين، على الملعب الفرعي وذلك ضمن برنامج الإعداد للقاء الأهلي يوم 9 أكتوبر الجارى، فى إطارمنافسات الجولة الثالثة من مسابقة دورى نايل.

المران اشتمل على مجموعة من الجمل الفنية والخططية وسط حالة من الإصرار والتحفز لدى اللاعبين بغرض تحقيق نتيجة إيجابية في اللقاء المقبل ولاستكمال مسيرة الانتصارات في المشوار المحلي.

واختتم المران بتقسيمة تم إيقافها أكثر من مرة من قبل الجهاز الفني بغرض إصلاح الأخطاء والعمل على تحقيق مزيد من التجانس خلال الفترة المقبلة.

وفى سياق آخر، بدأ المحامى السويسرى إلكسندر زين روفينين، المسئول عن الشئون القانونية بالنادى الإسماعيلى على الصعيد الدولى، اتخاذ إجراءات التظلم ضد قرار لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) والذى صدر أمس ضد ناديه.

وفرضت لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا)، عقوبات مالية ضخمة على الإسماعيلى لصالح لاعبه السابق، الجزائرى محمد بن خماسة، بقيمة مليون و700 ألف دولار، بسبب عدم الالتزام بعقده.

وعاقبت اللجنة أيضا الإسماعيلى بغرامة قدرها 859 ألف دولار لصالح لاعبه السابق الإيفوارى جان موريل لعدم سداد مستحقاته.