شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن حراسة مرمى الزمالك بعد عودة عواد للمشاركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشتعل المنافسة فى الوقت الحالى بين محمد عواد ومحمد صبحى حارسى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، حيث يرغب كل منهما فى حجز مقعد أساسى فى تشكيل الفريق، خلال الفترة المقبلة، خاصة بعدما عاد محمد عواد للمشاركة بعد فترة طويلة من الغياب.





متى عاد محمد عواد للمشاركة مع الزمالك؟

عاد محمد عواد للمشاركة بشكل أساسى مع الزمالك، بداية من مواجهة أرتا سولار فى إياب دور الـ 32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، التى أقيمت يوم السبت الماضى، وأنتهت بنتيجة 4 / 1، وبهذه النتيجة يتأهل الزمالك لدور مجموعات الكونفدرالية الأفريقية، بعد الفوز بنتيجة 4 / 3 بمجموع مباراتى الذهاب والإياب.

لماذا غاب محمد عواد عن المشاركة مع الزمالك؟

غاب محمد عواد عن المشاركة مع الزمالك فى الفترة الماضية، بسبب معاناته من الإصابة التى تعرض لها وكانت عبارة عن رشح في الركبة خضع على أثرها لبرنامج تأهيلي وعلاجي.

هل يستمر عواد فى حراسة عرين الزمالك؟

يدرس الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، استمرار محمد عواد فى حراسة عرين الفريق الأبيض، بمواجهة البنك الأهلي المقرر له يوم 7 أكتوبر المقبل في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويفضل أوسوريو استمرار محمود عواد فى حراسة مرمى الزمالك، خاصة فى ظل تراجع مستوى محمد صبحى فى الفترة الماضية، ويرغب الجهاز الفنى فى خلق نوع من المنافسة بين الحراس من أجل تحسن المستوى والوصول لأعلى فورمة خلال الفترة المقبلة.

متى يستقر الجهاز الفنى على حارس مرمى الزمالك؟

من المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته غدًا الثلاثاء ، استعدادا للقاء البنك الأهلي بعدما كان منح الجهاز الفني منح اللاعبين راحة لمدة يومين، عقب الفوز على أرتا سولار الجيبوتي والتأهل لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.