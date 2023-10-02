شكرا لقرائتكم خبر عن 22 لاعبًا في قائمة طنطا استعدادًا لمواجهة أبو قير بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عمرو أنور المدير الفني لفريق طنطا، عن قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة أبو قير للأسمدة، المقرر لها الرابعة عصر الثلاثاء في إطار منافسات الجولة الثانية من دورى المحترفين.

وجاءت قائمة طنطا كالتالى:

حراسة المرمى: أحمد الشيخ، أحمد شوقى

الدفاع: محمد حسام، أحمد على، ساهر عبد المنعم، أسامة النجار، أحمد حسنى، الحسينى سمير، محمد عادل، فارس طارق

الوسط: أحمد السيد، حسام غالى، حسون محمد، شريف مجدى، شهاب فتحى، محمد رمضان

الهجوم: عبد الرحمن الدح، محمد عاطف، كريم أسامة، محمد شيكا، نانا أنطوى، ميدو جمال

ونجح فريق طنطا في تحقيق الفوز في الجولة الأولى بهدف نظيف على فريق راية، بينما سقط أبو قير للأسمدة خارج ملعبه بهدف نظيف أمام حرس الحدود في نفس الجولة.