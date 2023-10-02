شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام رشدى في هجوم مكادى أمام دكرنس فى دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عثمان أحمد المدير الفني لفريق مكادى عن تشكيل فريقه استعدادًا لمواجهة دكرنس، في المباراة التي تنطلق بعد قليل، في إطار منافسات الجولة الثانية من دورى المحترفين.

وجاء تشكيل مكادى لمواجهة دكرنس كالتالى..

حراسة المرمى: محمد مصطفى

الدفاع: أحمد أوكا، حسين الحسينى، محمد معوض، أحمد مندى

الوسط: محمد رؤوف، هشام عبد الحميد، عمر عماد، حسام الريالى

الهجوم: مهند، إسلام رشدى

بينما جاء تشكيل دكرنس كالتالى..

حراسة المرمى: محمد فرج

الدفاع: أحمد الشاذلى، أحمد جمال، أحمد ماجد، أحمد عيد

الوسط: كريم بدير، كاظم صبرى، معتز إبراهيم، علاء شعبان

الهجوم: محمد رضا، أحمد حسنى

وتُستكمل فى الرابعة عصر اليوم الإثنين، منافسات الجولة الثانية من مسابقة دورى المحترفين بـ4 مواجهات بين مصر المقاصة والسكة الحديد، أسوان مع النجوم، بترول أسيوط مع بروكسى، وأخيرا مكادى مع دكرنس.