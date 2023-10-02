شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل أسوان والنجوم فى دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حمدى حمدان المدير الفني لفريق أسوان عن تشكيل فريقه استعدادًا لمواجهة النجوم، في المباراة التي تنطلق بعد قليل، في إطار منافسات الجولة الثانية من دورى المحترفين.

وجاء تشكيل أسوان لمواجهة النجوم كالتالى..

حراسة المرمى: إسلام سليمان

الدفاع: أحمد بلية، عبدالرحمن عبد النبى، أحمد كاستيلو، أحمد أيمن

الوسط: مروان عباس، مصطفى عبد الرسول، محمد مرسى، حسام عرفات، جدو

الهجوم: عمر سعودى

بينما جاء تشكيل النجوم كالتالى..

حراسة المرمى: وليد توفيق

الدفاع: أحمد أيمن، جاليجرست، كمال صبحى، حازم إبراهيم

الوسط: زياد سليمان، أحمد دبش، عبد الله بودا، مصطفى جمال

الهجوم: محمد جولدى، محمد همام