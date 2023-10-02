شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت عبد الهادى: محمود علاء لم يعتذر.. وزيزو رفض عرضا خياليا للاستمرار مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث مدحت عبد الهادي، مدرب نادي الزمالك، عن واقعة محمود علاء لاعب الفريق التي حدثت في الأيام الماضية، مؤكدا أن أي لاعب في مصر يتمنى ارتداء قميص نادي الزمالك، قائلاً: "لولا غلق القيد وأزمات الزمالك في الفترة الأخيرة لكانت الأمور تغيرت مع بعض اللاعبين وقائمة الفريق".

وتابع عبد الهادى خلال تصريحات إذاعية عبر راديو 90.90: لاعبو الزمالك حاليًا يحاولوا تقديم كل شيء للنادي، واللي مش عارف قيمة النادي ملوش مكان بينا.