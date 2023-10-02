شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رمضان بيكهام يدعم سيراميكا أمام فاركو بعد انتهاء الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود أحمد رمضان بيكهام مدافع فريق سيراميكا، لقائمة فريقه في مواجهة فاركو المقرر لها الجمعة المقبلة، في إطار منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دورى نايل 2023/ 2024.

وغاب أحمد رمضان بيكهام عن مباراة فريقه الأولى أمام الاتحاد السكندرى، للإيقاف بسبب تراكم الإنذارات، ليصبح جاهزا لتدعيم قائمة الفريق في مباراته المقبلة أمام فاركو.

وخاض فريق سيراميكا مباراتين وديتين في الأيام الماضية مستغلا تأجيل مباراته مع الأهلى في الجولة الثانية لانشغال المارد الأحمر بماراتي دور الـ32 أمام سان جورج الإثيوبى في دورى أبطال أفريقيا.

وحقق سيراميكا الفوز على وادى دجلة بهدفين نظيفين، ثم الفوز على بلدية المحلة بثلاثية نظيفة، والتي شهدت تألق لاعبى سيراميكا وجاهزيتهم لمواجهة فاركو الجمعة

وسقط فريق سيراميكا أمام فريق الاتحاد السكندرى بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس، على استاد الإسكندرية، ضمن الجولة الأولى من منافسات دوري نايل، وحصد أول ثلاث نقاط.

أحرز هدف فريق الاتحاد السكندرى الأنجولى أجوستينيو مابولولو في الدقيقة 31 عقب تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء لتسكن شباك الحارس محمد بسام.