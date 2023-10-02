شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطلب حضوراً جماهيرياً كاملاً بافتتاح الدوري الإفريقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طالب النادي الأهلي المصري اتحاد كرة القدم، بحضور جماهيري بالسعة الكاملة لاستاد القاهرة الدولي، خلال مباريات الدوري الإفريقي، التي تبدأ 24 أكتوبر الجاري.

وأرسل مجلس إدارة الأهلي المصري، خطاباً إلى اتحاد الكرة، الاثنين، بعد محادثات إدارة النادي مع الشركة المنظمة للدوري الإفريقي، بشأن الحضور الجماهيري. يطلب فيه مخاطبة الجهات الأمنية من أجل الحصول على موافقة بالحضور الجماهيري الكامل، تنفيذاً لشروط الشركة المنظمة للدوري الإفريقي.

ويواجه النادي الأهلي نظيره فريق سيمبا التنزاني في افتتاح بطولة الدوري الإفريقي مساء الجمعة 20 أكتوبر/تشرين الأول بتنزانيا، على أن تقام مباراة الإياب مساء الثلاثاء 24 أكتوبر/تشرين الأول باستاد القاهرة الدولي.

وكانت الشركة المنظمة للدوري الإفريقي قد طالبت بحضور سعة جماهيرية كاملة للمباريات من أجل إنجاح النسخة الأولى من البطولة.

وأرسلت الشركة خطابات لعدد من الاتحادات التي تشارك أنديتها في البطولة، للتأكيد على الحضور الجماهيري في كافة المباريات، وتسهيل طرق بيع التذاكر لكافة الجماهير بالسعة الكاملة للملاعب.

ووصل خطاب الشركة إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن حضور الجماهير بالسعة الكاملة لاستاد القاهرة الدولي في كل مباريات الأهلي بالبطولة.

وتحديداً في مباريات العودة التي يستضيفها الفريق أيام 24 أكتوبر في لقاء الإياب مع سيمبا التنزاني، و1 نوفمبر/تشرين الثاني في لقاء الإياب حال تأهله لمواجهة الفائز بين صنداونز الجنوب إفريقي وبترو أتليتكو الأنجولي، وكذلك 11 نوفمبر/تشرين الثاني في حال تأهل الأهلي إلى نهائي الدوري الإفريقي.