شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة والعين يحصدان جائزة «دوري الجماهير» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحرز الشارقة المركز الأول في فئة النادي المضيف، وجائزة 60 ألف درهم، ضمن مبادرة «دوري الجماهير»، في الجولة الرابعة من «دوري أدنوك للمحترفين»، والتي أطلقتها رابطة المحترفين، تحفيزاً للمشجعين على دعم ومساندة أنديتهم على مدار الموسم، وجاء شباب الأهلي، في المركز الثاني بجائزة 40 ألف درهم.

وعلى صعيد فئة «النادي الضيف»، حصد العين المركز الأول، بجائزة 40 ألف درهم، فيما حصل الوصل على المركز الثاني بجائزة 30 ألف درهم.