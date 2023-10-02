شكرا لقرائتكم خبر عن «شباب الجودو» يختتم تجمعه الأول في خورفكان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتم منتخب الشباب للجودو تجمعه الدوري الأول، في ضيافة نادي خورفكان، والذي يواصل الخطة الموضوعة، بناءً على توصية اللجنة الفنية باتحاد الجودو، بإقامة مثل تلك التجمعات بصفة مستمرة، لمختلف الفئات العمرية، استعداداً للمشاركات الخليجية والعربية والآسيوية القادمة التي اعتمدها مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي.

وتهدف اللجنة الفنية إلى اكتشاف المواهب، من خلال المنافسات الرسمية على مستوى الأندية، وأيضاً التجمعات النوعية التي تشرف عليها اللجنة، برئاسة محمد جاسم أمين السر المساعد، وجهود المدرب جعفر محمد النخلي، ومتابعة مدرب المراحل العمرية الياباني أشيدو كوكي.

وضمت قائمة المنتخب في التجمع الأول 22 لاعباً، من مختلف الأندية والأوزان، استعداداً لمشاركات المنتخبات العمرية في البطولات القادمة التي تتضمن البطولة العربية للمنتخبات للناشئين والناشئات والشباب والشابات، والبطولة العربية للأندية للفئات العمرية المقرر إقامتها في الفجيرة من 16 إلى 20 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، والبطولة العربية لأندية الرواد والرجال والسيدات والشباب والشابات في النصف الأول من ديسمبر/ كانون الأول بالعاصمة المغربية الرباط.

وتشمل أجندة عام 2023 البطولة العربية لمنتخبات الناشئين والشباب والكبار المقررة في تونس، والألعاب الخليجية، وغيرها من البطولات التي تمت الموافقة عليها.

وتتواصل تدريبات المنتخبات العمرية بصفة دورية، مع ترك باب الاشتراك مفتوحاً، لضم المواهب التي يفرزها الموسم الجديد.

وشكر اتحاد الجودو نادي خورفكان على حُسن التعاون والضيافة، مثل كافة الأندية الأعضاء التي أسهمت في دعم مسيرة الاتحاد، بتسخير متطلبات النجاح للبطولات وتجمعات منتخبات الجودو.