شكرا لقرائتكم خبر عن «واسط» يحصد المركز الأول في بطولة ناشئة الشارقة للطاولة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حل مركز ناشئة واسط بالمركز الأول، وجاء مركز ناشئة المدام وصيفاً، ومركز ناشئة خورفكان ثالثاً، في منافسات بطولة تنس الطاولة التي نظمتها ناشئة الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، بالتعاون مع نادي الذيد، وبمشاركة 32 لاعباً من منتسبي مراكزها الثمانية المنتشرة في إمارة الشارقة، في الفئة العمرية من 13 إلى 18عاماً.

جاءت البطولة انطلاقاً من حرص ناشئة الشارقة على تحقيق جملة من الأهداف من أهمها، اكتشاف المتميزين في رياضة تنس الطاولة، وإتاحة الفرصة لهم في إبراز مهاراتهم المكتسبة، وتطوير قدراتهم وتأهيلهم للتفوق والإبداع الرياضي.

وقدم المنتسبون أداءً استثنائياً خلال منافسات البطولة التي أقيمت في مركز ناشئة الذيد، وتنافسوا في مباريات مملوءة بالحماس والشغف، أظهرت المستوى الفني المتقدم لديهم، وأكدت أن هدفهم من المشاركة لم يكن الفوز بالكؤوس فقط، وإنما استثمار الفرصة في ترقية خبراتهم، وإظهار إمكاناتهم في هذه الرياضة الممتعة.

وفي الختام، كرّم شهاب العوضي رئيس قسم شؤون المراكز في ناشئة الشارقة، وتامر عز الدين مشرف عام مسار الرياضة، وإسلام عبد الله مطاوع مدرب منتخب الإمارات للناشئين لكرة الطاولة، الفرق الفائزة بالمراكز الأولى؛ حيث فاز بكأس المركز الأول فريق مركز ناشئة واسط، وحصد فريق مركز ناشئة المدام كأس المركز الثاني، وجاء كأس المركز الثالث من نصيب فريق مركز ناشئة خورفكان.

وكشفت البطولة عن مجموعة من الناشئة المتميزين، من أصحاب المواهب الواعدة في رياضة تنس الطاولة، الذين قدموا مهارات فنية واستراتيجيات لعب ذكية، جذبت أنظار اللجنة المنظمة للبطولة، وهم مطر محمد مطر من مركز ناشئة خورفكان، وإبراهيم محمد وحمد سالم من مركز ناشئة دبا الحصن، وصقر محمد وحمزة الشيباني من مركز ناشئة واسط، وسعيد مهير من مركز ناشئة المدام، وسالم بطي من مركز ناشئة الثميد، وحمد سعود من مركز ناشئة مليحة.